Англия - Панама: Лофтус-Чик сыграет вместо Алли в стартовом составе

Стали известны стартовые составы команд в матче ЧМ-2018 Англия - Панама.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Уокер, Стоунз, Магуайр, Янг, Лофтус-Чик, Хендерсон, Лингард, Стерлинг, Кейн.

Панама: Пенедо, Мурильо, Р.Торрес, Эскобар, Дэвис, Барселас, Годой, Гомес, Купер, Х. Родригес, Перес.

Из-за травмы у англичан в запасе остался Деле Алли. Матч начнется в 15.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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