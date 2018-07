Англия открыла счет в полуфинале ЧМ-2018 с Хорватией. Невероятная реакция болельщиков

The celebrations at @BoxparkCroydon as England fans celebrate Kieran Trippier's goal 😳 #WorldCup pic.twitter.com/Z9w1sWYFIX

Absolute scenes at @BoxparkCroydon. Beer showers galore as England take the lead. #bbcengland #bbcworldcup #CROENG #croydon pic.twitter.com/naDFrZFJKz