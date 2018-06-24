Англия никогда не забивала больше четырех голов на чемпионатах мира

Сборная Англии забила шесть голов в ворота сборной Панамы и установила новый рекорд по количеству голов в одном матче чемпионата мира. По четыре раза британцы огорчали команды Бельгии (в 1954-м) и ФРГ (в 1966-м) и никогда не забивали более.
Автор шестого гола Харри Кейн оформил третий хет-трик в истории сборной Англии на чемпионатах мира. По три мяча записывали на свой счет Джефф Херст в финале ЧМ-1966 (с Англией) и Гари Линекер в групповом турнире ЧМ-1986 (с Польшей). (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые результативные матчи сборной Англии на чемпионатах мира
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
17.06.1954
|
Гр.турнир
|
Бельгия
|
4:4*
|
30.07.1966
|
Финал
|
ФРГ
|
4:2*
|
02.06.1962
|
Гр.турнир
|
Аргентина
|
3:1
|
16.06.1982
|
Гр.турнир
|
Франция
|
3:1
|
11.06.1986
|
Гр.турнир
|
Польша
|
3:0
|
18.06.1986
|
1/8 финала
|
Парагвай
|
3:0
|
01.07.1990
|
1/4 финала
|
Камерун
|
3:2*
|
15.06.2002
|
1/8 финала
|
Дания
|
3:0
* Матчи с дополнительным временем.