Англия никогда не забивала больше четырех голов на чемпионатах мира

Сборная Англии забила шесть голов в ворота сборной Панамы и установила новый рекорд по количеству голов в одном матче чемпионата мира. По четыре раза британцы огорчали команды Бельгии (в 1954-м) и ФРГ (в 1966-м) и никогда не забивали более.

Автор шестого гола Харри Кейн оформил третий хет-трик в истории сборной Англии на чемпионатах мира. По три мяча записывали на свой счет Джефф Херст в финале ЧМ-1966 (с Англией) и Гари Линекер в групповом турнире ЧМ-1986 (с Польшей). (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые результативные матчи сборной Англии на чемпионатах мира

Дата Стадия Соперник Счет 17.06.1954 Гр.турнир Бельгия 4:4* 30.07.1966 Финал ФРГ 4:2* 02.06.1962 Гр.турнир Аргентина 3:1 16.06.1982 Гр.турнир Франция 3:1 11.06.1986 Гр.турнир Польша 3:0 18.06.1986 1/8 финала Парагвай 3:0 01.07.1990 1/4 финала Камерун 3:2* 15.06.2002 1/8 финала Дания 3:0

* Матчи с дополнительным временем.