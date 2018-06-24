16:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Англия никогда не забивала больше четырех голов на чемпионатах мира


Сборная Англии забила шесть голов в ворота сборной Панамы и установила новый рекорд по количеству голов в одном матче чемпионата мира. По четыре раза британцы огорчали команды Бельгии (в 1954-м) и ФРГ (в 1966-м) и никогда не забивали более.

Автор шестого гола Харри Кейн оформил третий хет-трик в истории сборной Англии на чемпионатах мира. По три мяча записывали на свой счет Джефф Херст в финале ЧМ-1966 (с Англией) и Гари Линекер в групповом турнире ЧМ-1986 (с Польшей). (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые результативные матчи сборной Англии на чемпионатах мира

Дата

Стадия

Соперник

Счет

17.06.1954

Гр.турнир

Бельгия

4:4*

30.07.1966

Финал

ФРГ

4:2*

02.06.1962

Гр.турнир

Аргентина

3:1

16.06.1982

Гр.турнир

Франция

3:1

11.06.1986

Гр.турнир

Польша

3:0

18.06.1986

1/8 финала

Парагвай

3:0

01.07.1990

1/4 финала

Камерун

3:2*

15.06.2002

1/8 финала

Дания

3:0

* Матчи с дополнительным временем.

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