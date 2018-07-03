Англия – Колумбия прямая трансляция, видео

Сегодня на чемпионате в России завершится очередная стадия турнира. По ее итогам на турнире останется всего восемь команд. Кто станет последним неудачником? Это выяснится во встрече Колумбия – Англия, которые сыграют на московском стадионе "Спартака". Игра стартует в 21.00 по Москве..

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Колумбия – Англия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Колумбия – Англия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!