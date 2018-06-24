Англия и Бельгия вышли в плей-офф, Панама и Тунис - нет

После второго тура чемпионата мира-2018 определились оба участника 1/8 финала из группы G. Сборные Англии и Бельгии победили Тунис (2:1 и 5:2 соответственно) и Панаму (6:1 и 3:0 соответственно) и с шестью очками обеспечили себе место в плей-офф.

Первое место англичане и бельгийцы определят в очной встрече, которая пройдет 28 июня. Примечательно, что у обеих команд одинаковая разность мячей, и в случае ничьей победитель группы определится по рейтингу fair play.

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