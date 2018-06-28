Англия - Бельгия: Саутгейт сделал 8 изменений в составе по сравнению с игрой против Панамы

Стал известен стартовый состав сборной Англии на матч группового этапа чемпионата мира против Бельгии. В этой встрече определится победитель группы G.

Состав Англии: Пикфорд, Роуз, Стоунс, Кэйхилл, Джоунс, Делф, Александр-Арнолд, Дайер, Лофтус-Чик, Варди, Рэшфорд.

Англия - Бельгия: чемпионат мира, 28 июня 2018, анонс, прогноз

Англия – Бельгия: чемпионат мира по футболу, 28 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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