19:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Англия - Бельгия: Саутгейт сделал 8 изменений в составе по сравнению с игрой против Панамы


Стал известен стартовый состав сборной Англии на матч группового этапа чемпионата мира против Бельгии. В этой встрече определится победитель группы G. 

Состав Англии: Пикфорд, Роуз, Стоунс, Кэйхилл, Джоунс, Делф, Александр-Арнолд, Дайер, Лофтус-Чик, Варди, Рэшфорд.

Англия - Бельгия: чемпионат мира, 28 июня 2018, анонс, прогноз

Англия – Бельгия: чемпионат мира по футболу, 28 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

Англия - Бельгия

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