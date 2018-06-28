Англия - Бельгия: гол Янузая принес бельгийцам первое место в группе

Матч группового этапа чемпионата мира между Англией и Бельгией завершился со счетом 0:1 в пользу бельгийской команды. Встреча проходила на стадионе "Калининград".

В первом тайме команды не отметились забитыми голами.

Во второй половине встречи они заиграли активнее. На 51-й минуте бельгийский нападающий Аднан Янузай забил гол роскошным ударом в "девятку". Этот забитый мяч остался единственным в матче.

Бельгия встретится с Японией в 1/8 финала чемпионата мира (2 июля, Ростов), Англия - с Колумбией (3 июля, Москва, "Спартак").

Чемпионат мира - 2018

Группа G

Англия - Бельгия - 0:1 (0:0)

Гол: Янузай, 51.

Англия: Пикфорд, Кэйхилл, Стоунс (Магуайр, 46), Джоунс, Александр-Арнолд (Уэлбек, 79), Дайер, Делф, Лофтус-Чик, Роуз, Варди, Рэшфорд.

Бельгия: Куртуа, Фермален (Компани, 74), Боята, Дендонкер, Шадли, Дембеле, Феллаини, Т.Азар, Янузай (Мертенс, 86), Батшуайи, Тилеманс.

Предупреждения: Тилеманс, 19. Дендонкер, 33.

Судьи: Скомина, Вукан, Прапротник (все Словения).

ВАР: Диаш (Португалия). Гиль (Польша), Диас Перес (Испания), Вильяно (Аргентина).

28 июня. Калининград. Стадион "Калининград". 33973 зрителя.

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