Англия-2010 под руководством Капелло - в десятке худших сборных в истории ЧМ

Авторитетный портал FourFourTwo опубликовал свою версию десятки худших сборных в истории чемпионатов мира. В рейтинге учитывались не только спортивные результаты, но и атмосфера внутри команды и вокруг нее. Так на девятом месте оказалась сборная ФРГ-1982, завоевавшая на том турнире серебряные медали. Причиной стал матч с Австрией, который многие считают договорным, а также грубейший фол вратаря Харальда Шумахера, нанесшего травму французу Патрику Баттистону.

Примечательно, что в десятке нашлось место и сборной Англии-2010 под руководством Фабио Капелло, который с 2012 по 2015 год возглавлял сборную России.

Тройку худших составили Греция-1994 (три поражения в группе, разность мячей 0-10), Сальвадор-1982 (три поражения в группе, включая самое крупное в истории чемпионатов мира - 1:10 от Венгрии) и Заир-1974 (абсолютно худший результат на чемпионатах мира, три поражения с разностью 0-14).

1. Заир-1974

2. Сальвадор-1982

3. Греция-1994

4. Швеция-1990

5. Боливия-1950

6. Франция-2010

7. Уругвай-1986

8. Англия-2010

9. ФРГ-1982

10. Бразилия-1974

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