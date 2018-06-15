Англичанин, который приплыл на чемпионат мира на своей яхте, подрабатывает гидом для соотечественников

Болельщик из Англии Грэм Кенсли прибыл на чемпионат мира в Волгоград на собственной яхте и рассказывает соотечественникам, куда лучше сходить и что посмотреть.

- Я приплыл сюда на своей яхте, -цитирует ТАСС Кенсли. - Я плыл из Болгарии, получилось порядка 10,2 тысяч километров. Конечно, это было дорогое путешествие, но ничего страшного - это отличное приключение. Я также до этого был в Крыму, а моя яхта стала первой из английских судов, которое прошло под Крымским мостом. Я люблю Россию и давно говорю своим друзьям: "Приезжайте, обязательно приезжайте в Россию". Но тут мне наконец это удалось, все мы здесь. Правда, они уже прилетели на самолете - но это ничего. Подработка гидом? Это такой проект "Англичанин в Волгограде". Мы помогаем нашим болельщикам, подсказываем, куда лучше пойти, где поесть, что посмотреть.

Кенсли собирается посетить все четыре матча, которые пройдут в Волгограде: Тунис - Англии, Нигерия - Исландия, Саудовская Аравия - Египет, Япония - Польша.