Англичане отрываются в центре Нижнего. Видео

Английские болельщики приехали в Нижний Новгород.

Они расположились на улице Большая Покровская в большом количестве и устроили настоящий праздник. Фанаты поют песни и танцуют с нижегородцами.

В воскресенье сборная Англии в матче ЧМ-2018 в Нижнем сыграет с Панамой.

Англия - Панама: чемпионат мира по футболу, 24 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 15.00 (время московское)

"Пусть весь мир увидит это безобразие!"

Развалины Нижнего Новгорода - позор (фото, видео) //

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