Англичане отрываются в центре Нижнего. Видео

Английские болельщики приехали в Нижний Новгород.
Они расположились на улице Большая Покровская в большом количестве и устроили настоящий праздник. Фанаты поют песни и танцуют с нижегородцами.
В воскресенье сборная Англии в матче ЧМ-2018 в Нижнем сыграет с Панамой.
That's how Russian hooligans attack English. #Russia2018 pic.twitter.com/NEpbfEoxSv– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 23 июня 2018 г.
В Нижнем очень круто!! #ENG #ЧМ2018 pic.twitter.com/KHh5nBCoKy– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 23 июня 2018 г.
Позже к англичанам присоединилась толпа панамцев с флагами и барабанами.
Ответка Панамы! #ЧМ2018 #Нижний pic.twitter.com/SyU1z9aeN7– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 23 июня 2018 г.
Англичане немного а шоке от панамской шизы)) но тут пошла перестрелка песнями! #Нижний #ЧМ2018 pic.twitter.com/iVzUWiG7PL– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 23 июня 2018 г.
Англия - Панама: чемпионат мира по футболу, 24 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 15.00 (время московское)
"Пусть весь мир увидит это безобразие!"
Развалины Нижнего Новгорода - позор (фото, видео) //
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