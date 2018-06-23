23:20 23 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Англичане отрываются в центре Нижнего. Видео

Суббота. Нижний Новгород. Фанаты сборной Англии. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ"
Суббота. Нижний Новгород. Фанаты сборной Англии. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ"

Английские болельщики приехали в Нижний Новгород.

Они расположились на улице Большая Покровская в большом количестве и устроили настоящий праздник. Фанаты поют песни и танцуют с нижегородцами.

В воскресенье сборная Англии в матче ЧМ-2018 в Нижнем сыграет с Панамой.

Позже к англичанам присоединилась толпа панамцев с флагами и барабанами.

 

Англия - Панама: чемпионат мира по футболу, 24 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 15.00 (время московское)

"Пусть весь мир увидит это безобразие!"
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