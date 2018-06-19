Англичане - об организации ЧМ-2018: "Великолепно!"

Английские болельщики признаются, что очень довольны организацией чемпионата мира-2018. Они заявляют, что сталкиваются с дружелюбным отношением со стороны россиян.

- Это было великолепно, - цитирует одного из болельщиков The Telegraph. - У меня не возникло никаких проблем. Россияне отнеслись к нам дружелюбно, я и не ожидал, что они окажутся такими милыми.

- Меня никогда так не встречали в другой стране, - заявил еще один англичанин. - Русские подбадривали нас. Мы чувствовали себя особенными.

Вчера в Волгограде состоялся матч чемпионата мира-2018 между Тунисом и Англией (1:2). Англия выступает в группе G, ей предстоят матчи против Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).

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