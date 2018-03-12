"Англичане не умеют проигрывать". Эксклюзив с Блаттером

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прервал молчание и дал эксклюзивное интервью "СЭ", в котором сделал ряд громких заявлений. В частности он прокомментировал высказывания одного из британских политических лидеров Бориса Джонсона о бойкоте чемпионата мира-2018.

Глава МИД Великобритании сказал, что это будет возможно, если появятся данные о связи отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля с российскими спецслужбами. Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пояснила слова Джонсона - речь шла не о сборной Англии, а об официальных лицах.

- Англичане никак не успокоятся.

– Они такие. Они и против меня выступали и выступают. Их все и всё не устраивают. Англичане не умеют проигрывать. (Александр БОБРОВ)

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Игра открытия турнира и финал будут сыграны на стадионе "Лужники" в Москве.

Йозеф Блаттер: "Англичане не умеют проигрывать. В России выступят все 32 сборные"