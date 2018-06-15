Англичан в Калининграде будут сопровождать полицейские двух стран

Сотрудники правоохранительных органов России и Великобритании будут сопровождать болельщиков сборной Англии в день матча чемпионата мира с Бельгией в Калининграде. Полицейские проследят за англичанами от аэропорта до их прибытия на стадион.

- Наши правоохранительные органы работают в сотрудничестве с английскими: мы готовы к приезду английских фанатов, знаем о желании делать провокации, об их репутации, - цитирует ТАСС губернатора Калининградской области Антона Алиханова. - Но тут мы полностью доверяем правоохранителям. С момента прилета фанатов и до их попадания на стадион их будут сопровождать правоохранительные органы.

Встреча англичан и бельгийцев состоится 28 июня.