18:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Англичан в Калининграде будут сопровождать полицейские двух стран


Сотрудники правоохранительных органов России и Великобритании будут сопровождать болельщиков сборной Англии в день матча чемпионата мира с Бельгией в Калининграде. Полицейские проследят за англичанами от аэропорта до их прибытия на стадион.

- Наши правоохранительные органы работают в сотрудничестве с английскими: мы готовы к приезду английских фанатов, знаем о желании делать провокации, об их репутации, - цитирует ТАСС губернатора Калининградской области Антона Алиханова. - Но тут мы полностью доверяем правоохранителям. С момента прилета фанатов и до их попадания на стадион их будут сопровождать правоохранительные органы.

Встреча англичан и бельгийцев состоится 28 июня.

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5295886

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