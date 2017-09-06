Андрей Ярмоленко: "Все расстроены. Могли практически оформить выход на чемпионат мира"

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Исландии (0:2) отметил, что команде тяжело было собраться после первого пропущенного мяча. По его словам, сборная сыграла неплохо, а сопернику повезло.

- Нет какой-то стабильности. Но ничего, впереди еще две игры, надо набирать шесть очков и проходить дальше, - приводит "Террикон" слова Ярмоленко. - Когда команда забивает мяч, это придает ей сил. А нас это подкосило. После пропущенного мяча почему-то было тяжело собраться, а у них все получилось. Болельщики гнали их вперед.

Не могу сказать, что мы плохо играли, сейчас посмотрел статистику. Три удара в створ - два гола. Доля везения сыграла сегодня за них. Все ребята переживали. Отдали столько сил с Турцией, а сегодня проиграли. Снова все запутано. Не хочется, чтобы все это было зря. Мы разобрали соперника, знали, как он играет. Не могу сказать, что мы проиграли вчистую.

Сейчас все расстроены. Будь результат иным, могли бы практически обеспечить себе выход на чемпионат мира. Через месяц приедем, разберем игру. Надо работать, а не опускать голову.