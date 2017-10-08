Андрей Ярмоленко: "Сборная Украины отдаст все силы в матче с Хорватией"

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Хорватии отметил, что команда должна сыграть так, чтобы игрокам не было стыдно перед болельщиками. Украинцев в этом поединке устроит только победа. Тогда команда займет второе место и пройдет в стыковые матчи.

- Я уверен, что завтра будет полный стадион и мы, как игроки, со своей стороны отдадим все силы, чтобы нам не было стыдно смотреть в глаза нашим болельщикам, - приводит "Террикон" слова Ярмоленко. - Не считаю, что в игре Хорватии что-то изменилось кардинальным образом. Сразу видно, что в этой команде выступают футболисты из топ-клубов Европы. Нам же нужно сыграть максимально сконцентрировано, показать на поле свои лучшие качества и достичь положительного результата.