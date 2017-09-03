Андрей Ярмоленко: "Это лучшая игра сборной Украины в отборочном цикле"

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко после победы в отборочном турнире чемпионата мира-2018 над Турцией (2:0) отметил, что два гола в первом тайме позволили команде играть по счету. В первой половине форвард забил два мяча, которые вызвали вопросы у соперников. Один был забит из офсайда, второй - после передачи из-за пределов поля.

- Только что сказал ребятам, что это, вероятно, лучшая игра в отборочном цикле чемпионата мира-2018, - приводит Football.ua слова Ярмоленко. - Во второй тайме мы играли по счету, преимущество в два гола позволило нам отойти назад, и мы провели много хороших контратак. Мы реализовали моменты и выполнили план на игру. Я переживаю хороший момент в своей карьере.