Андрей Воронин: "Саудовская Аравия - не колхоз"

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин признался, что не считает сборную Саудовской Аравии откровенно слабой командой. Россия обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0 в матче группового этапа чемпионата мира.

– Как вам атмосфера в России в дни чемпионата мира?

– Я уже в Германии. Приезжал на матч открытия, посмотрел всю шоу-программу. Сейчас с супругой вернулись домой. Сын очень хочет увидеть игру сборной Бразилии. Саша Самедов достал нам билеты, так что я еще приеду на поединок с Сербией.

– Какие впечатления от игры России? Мы победили колхоз?

– Нет, не могу назвать Саудовскую Аравию колхозом. На чемпионат мира откровенно слабые команды не приезжают.

– Но счет на табло.

– Просто саудитам не повезло, что им пришлось играть в матче-открытия. Давление сумасшедшее. От России все ждали только победы. Но о силе вашей сборной точно нельзя судить по этому результату. Египет гораздо крепче. Я уж не говорю про Уругвай. Да и Аравия не такая уж безнадежная. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Воронина – скоро в "СЭ"