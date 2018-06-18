Андрей Воронин: "Нет оснований критиковать Смолова!"

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин считает, что форвард сборной России Федор Смолов не заслуживает критики. В матче открытия чемпионата мира-2018 Россия - Саудовская Аравия 28-летний игрок не отметился результативными действиями.

– А Смолов не может остаться таким парнем? Вам не показалось, что в игре с Саудовской Аравии форвард "Краснодара" смещался то на один фланг, то на другой. Опускался глубоко, а вот в штрафной его в нужный момент не было…

– Я бы не стал сокрушаться по игре Феди. Во-первых, не знаю, какую установку он получил от Черчесова. Он опускался вглубь? Я когда долгое время не получал пас, тоже уходил либо на фланг, либо в центре поля старался начать атаки. Да, это не всегда хорошо, но рано ругать Смолова. Он просто очень хотел показать свой уровень, класс. Все при нем – удар, техника, скорость. Возможно, в первом матче что-то не получилось. Но оснований для критики Смолова просто нет! Ничего еще в принципе вашей сборной не сделано, ничего страшного не произошло.

– Против Египта с первых минут сыграет теперь Дзюба, забивший через полторы минуты после того, как вышел на замену?

– Мы же не знаем, какую тактику выберет Черчесов. Возможно, Дзюба выйдет с первых минут, но не забьет. Потом его заменит Смолов и поразит ворота. В футболе все бывает. Дзюба хорош на втором этаже. Прикрывает и сохраняет мяч. У Смолова другие козыри. Кто знает – может быть, Артем и Федор могут играть одновременно и здорово друг друга дополнять.

– Многие не понимали, почему Черчесов не позвал в сборную Денисова, Глушакова и Комбарова. Сейчас эта тема еще актуальна?

– Пока команда выигрывает, никто о Денисове, Глушакове и Комбарове вспоминать не будет. Как только сборная потеряет очки, к этой теме сразу вернутся. В этом нет ничего не удивительного. У нас так все устроено. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Воронина – скоро в "СЭ"