Андрей Воронин: "Головин может уехать в "Ювентус". Но будет ли он там играть?"

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин полагает, что хавбек ЦСКА и национальной команды России Александр Головин действительно мог попасть в сферу интересов "Ювентуса". Ранее итальянские СМИ сообщали, что 22-летний полузащитник близок к переходу в "старую синьору".

– Полузащитник ЦСКА уедет в "Ювентус"? Или это все слухи?

– Почему сразу слухи? Чемпионат мира – это самая большая ярмарка для футболистов. Как правило, после таких турниров молодые игроки и уезжают. Другое дело – за какую трансферную сумму? Бывает, что она сильно завышена. Я не исключаю, что Головин мог попасть в сферу интересов "Ювентуса".

– Не слишком ли высокий для него уровень?

– Но ведь тот же Дибала перешел в "Ювентус" из "Палермо" и не потерялся в туринском клубе. Вообще примеров хватает. Понимаете, уехать-то можно куда угодно. Но будешь ли ты там играть, будет ли тебе доверять тренер? Этот вопрос применим и к Головину. Он должен ставить задачу перед собой уехать и проявить себя так, чтобы его не отправили в запас.

– В "Ювентусе" уже есть Пьянич, Хедира, Матюиди, Дибала. Сейчас еще Эмре Джан перейдет. У кого из них Головин выиграет конкуренцию?

– Это нормальное явление для топовых клубов. Хочешь играть, бейся за место под солнцем. Если Головин намерен выступать в "Ювентусе", то должен быть к этому готов. Либо можно остаться первым парнем на деревне. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Воронина – скоро в "СЭ"