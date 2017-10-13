Андрей Воронин: "Думаю, хорваты сами удивились, когда забили первый гол"

Тренер-селекционер сборной Украины Андрей Воронин в интервью "СЭ" признался, что ему сложно объяснить поражение от Хорватии (0:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Этот результат не позволил украинцам попасть на чемпионат мира.

– Уже отошли от поражения от Хорватии?

– Матч закончился, он проигран. Наверное, нет особого смысла о чем-то говорить. Слышал, что в этом году, скорее всего, проведем еще одну-две товарищеские встречи. А потом начнем готовиться к очередному отборочному циклу, чтобы попасть на Евро-2020.

– В матче с хорватами все решил более высокий класс соперника?

– Два разных тайма... Тяжело объяснить, почему проиграли. До перерыва у украинцев были моменты. Мы владели инициативой. Думаю, хорваты сами удивились, когда забили первый гол – быстро и довольно легко. В том эпизоде наши игроки не разобрались. Понятно, что Модрич – футболист топ-уровня, не зря выступает в "Реале". Столько свободы на поле ему давать нельзя.

– Этот гол сломал вашу команду?

– После него стало тяжело, он подкосил нас. Понимали, что надо забивать уже два. А затем последовал второй мяч... (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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