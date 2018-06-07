Андрей Тихонов: "У нас нет российских футболистов в обороне. Посмотрите, крайнего защитника бразилец играет"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов заявил, что самая слабая линия сегодняшней сборной России – это оборона, а команда испытывает нехватку российских защитников.

- У нас есть хорошие футболисты. Да, есть проблемы в обороне, потому что посмотрите, у нас крайнего защитника бразилец (натурализованный Марио Фернандес. - Прим. "СЭ") играет. У нас нет российских футболистов в обороне, - заявил в программе "Foot'больные люди" Тихонов. - Березуцкие отказались, Игнашевича силой вернули в сборную. Получается так, что у нас вообще нет защитников. И я считаю, что самая слабая наша линия – это оборона.