09:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Андрей Тихонов: "У нас нет российских футболистов в обороне. Посмотрите, крайнего защитника бразилец играет"


Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов заявил, что самая слабая линия сегодняшней сборной России – это оборона, а команда испытывает нехватку российских защитников. 

-  У нас есть хорошие футболисты. Да, есть проблемы в обороне, потому что посмотрите, у нас крайнего защитника бразилец (натурализованный Марио Фернандес. - Прим. "СЭ") играет. У нас нет российских футболистов в обороне, - заявил в программе "Foot'больные люди" Тихонов. - Березуцкие отказались, Игнашевича силой вернули в сборную. Получается так, что у нас вообще нет защитников. И я считаю, что самая слабая наша линия – это оборона.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=cyDib7YpGHs&feature=youtu.be

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!