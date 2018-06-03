Андрей Тихонов: "ЧМ - это полные стадионы, много эмоций. В футболистах должно что-то перевернуться"

Бывший полузащитник сборной России и наставник "Крыльев Советов" Андрей Тихонов считает, что главный тренер национальной команды имеет право вызывать тех игроков, на которых рассчитывает.

Он также добавил, что полные трибуны должны оказать положительное влияние на игроков сборной России.

- Товарищеские матчи не впечатляли, поэтому у всех нет высоких ожиданий и есть определенное волнение. Но чемпионат мира - это полные стадионы, много эмоций, в футболистах должно что-то перевернуться, - цитирует ТАСС Тихонова. - Если главный тренер рассчитывает на тех игроков, которых он вызвал, то это его право. Значит, не пришло их время или тренер считает, что на эту позицию есть другие футболисты, это нормально.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира встретится с Саудовской Аравией (14 июня, Лужники), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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