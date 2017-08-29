Андрей Шевченко: "Желаю Луческу успеха, но не в матче с Украиной"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью пресс-службе ФФУ в преддверии отборочных матчей чемпионата мира-2018 подчеркнул, что у него достаточно информации о предстоящих соперниках. По словам специалиста, представители национальной команды просмотрели много встреч с участием Турции и Исландии.

– Насколько много информации у вас о сборных Турции и Исландии? – вопрос Шевченко

– Сейчас информация не является проблемой. Наши представители ездили и смотрели матчи будущих соперников, поэтому информации достаточно. Мы посмотрели на состав турецкой команды, оценили игроков, которых вызвал Мирча Луческу. Тренер делает ставку на опытных футболистов. Он даже пригласил человека, который давно не был в сборной. Примечательно, что в турецкой команде будет определенная перестройка.

– Что можете сказать о назначении на пост главного тренера сборной Турции Мирчи Луческу?

– Мое мнение такое: пусть об этом волнуются в Турции, я переживаю за свою команду. Луческу хорошо знает украинский футбол, я с уважением отношусь к нему. Желаю ему успеха, однако – не в матче с Украиной.