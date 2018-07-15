Андрей Шевченко: "В финале буду болеть за хорватов - они всегда мне импонировали"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что будет болеть за сборную Хорватии в финале ЧМ-2018 с командой Франции.

– Свой последний официальный поединок сборная Украины провела против Хорватии. Могли тогда подумать, что играете с будущим финалистом чемпионата мира?

– Так далеко не заглядывали, но понимали, что там собраны очень талантливые футболисты, которые всегда были сильны индивидуальными качествами, а теперь прибавили, как команда. Это сплоченный и боевой коллектив. Меня совсем не удивило, что хорваты вышли в финал, мне они давно были симпатичны. Там всегда были сильные исполнители. Мне хорваты всегда импонировали. Там выступало много моих друзей. В финале я буду болеть за сборную Хорватии, - цитирует специалиста "Команда №1".

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)