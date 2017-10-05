Андрей Шевченко: "Украину ждет тяжелейший матч с Косово"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Косово отметил, что команда понимает важность этого поединка. По его словам, соперник заслуживает уважение за отдачу и старание.

- Нас ждет тяжелейший поединок, понимаем его важность, - приводит "Террикон" слова Шевченко. - Настраиваемся на победу, хотя и отмечаем силу нашего соперника. Сборная Косово заслуживает уважения за отдачу и старание. Некоторые футболисты будут отсутствовать из-за перебора карточек. Для нас это плюс. Понимаем, что высокий форвард соперника может стать самой большой проблемой. Он неплохо использует свободное пространство, все атаки строятся через него.

Напомним, сборная Украины в группе I отборочного турнира ЧМ занимает 4-е место, имея в активе 14 очков. Выше украинцев - Хорватия (16 очков), Исландия (16) и Турция (16). В последних турах команда сыграет на выезде с Косово (6 октября) и примет дома Хорватию (9 октября).

Из каждой группы европейского отбора на Мундиаль напрямую выходит одна команда. Сборные, занявшие вторые места, за исключением одной худшей, разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах.