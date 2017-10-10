Андрей Шевченко: "Украина сделала шаг вперед"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Хорватии (0:2) отметил, что команде не хватило классных футболистов. По его словам, сложно противостоять сопернику, у которого лидеры играют в лучших клубах мира. Команда заняла третье место в группе I и не смогла пробиться на чемпионат мира.

- Я считаю, что команда сделала шаг вперед, несмотря на результат, - приводит "Динамомания" слова Шевченко. - Хорваты показали, что они классные исполнители. Как только во втором тайме у нас не хватило сил, они подняли темп, и у нас появились проблемы. В первом тайме мы должны были забивать и идти в раздевалку со счетом 1:0.

Я говорю о мобилизации высококлассных игроков Хорватии в такие тяжелые моменты. Им хватило одного шанса, чтобы выйти вперед. У нас проблемы в позициях. Есть проблемы в нападении. Нам приходится переставлять игроков. Особенно это сказалось во вором тайме.

Мы начали чаще ошибаться, а соперник стал выигрывать больше борьбы. Мы потеряли свои позиции и пропустили, хотя уже было несколько сигналов в начале матче. Уровень футболистов Хорватии сильнее нашего. Мы в первом тайме показали созидательный футбол, но хорваты просто выше классом на сегодняшний день. У них есть Манджукич, который может зацепиться за мяч, и игроки в центре поля, которые могут подобрать.