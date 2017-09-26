Андрей Шевченко: "У сборной Украины хорошие шансы попасть на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко верит, что его команда сможет пробиться на чемпионат мира-2018. Украинцам, идущим на четвертом месте в своей группе, в рамках отборочного турнира осталось сыграть со сборными Косово и Хорватии.
- У нас очень сложная группа, – цитирует пресс-служба ФИФА Шевченко. – Уже на старте квалификации все тренеры говорили о том, что это очень ровная группа. И Хорватия, и Исландия, и Украина особенно сильны дома. У нас хорошие шансы. Впереди у Украины два очень важных матча – против Косово и Хорватии. Думаю, все складывается для команды весьма неплохо.
Для победы недостаточно просто выйти на поле и играть в футбол. Надо показать свой максимум, ведь это невероятно важные матчи, и давление на футболистов будет огромным. Мы много времени уделяем подготовке, и я надеюсь, что результат не заставит себя ждать.
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http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=9/news=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%83-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1