Андрей Шевченко: "Сборная Украины провела почти идеальный матч"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Турции (2:0) отметил, что команда хорошо изучила соперника. По его словам, украинци провели почти иделальную игру.

- Прежде всего я хочу поблагодарить болельщиков за созданную атмосферу, - приводит "Динамомания" слова Шевченко. - Их энтузиазм, с которым они поддерживали - это фантастика. Мы хорошо изучили Турцию, а кондиции наших игроков были в лучшим состоянии. По тактике и по всему мы сыграли почти идеальный матч. Почти все наши задумки игроки реализовали. Ребята захотели играть в футбол не отбивались. Мы знали, что рано или поздно мы пройдем свое свободное пространство. Я преклоняюсь перед Луческу - он много сделал для "Шахтера" и украинского футбола.

Ярмоленко? Андрей приехал с огромной мотивации. На тренировках он выглядел великолепно. Сегодня он был молодец. Мы рассказали, что нужны переводы. Большинство моментов были созданы с левого фланга. Мы хотели, чтобы он разнообразил свою игру, менял свою позицию. Он доказал это своими голами, передачами и умением перестроить игру. Надеюсь, что он будет приезжать с сборную с таким же желанием.

Взаимодействие Коноплянки и Ярмоленко? Я поясню это только состоянием команды. Голы, которые были воплощены нашими ведущими игроками - результат отличной игры команды. Если таким исполнителям, как у нас, дать свободу, конечно, будут шансы.

Очень правильно сыграли центральные и крайние защитники. Дай Бог, чтобы наша игра улучшалась. Я благодарен ребятам за желание работать в правильно русле. Результаты придут. Сегодняшний результат - это хорошо, но он все смоет, если мы не добьемся такого же результата в следующей игре. Матч с Исландией будет тяжелейшим. У них будет сумасшедшая мотивация после поражения финнам.