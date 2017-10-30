Андрей Шевченко: "Сборная Украины не смогла проявить характер"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что игроки команды в ключевые моменты отбора чемпионата мира-2018 не смогли проявить характер. Украинцы заняли 3-е место в своей группе, проиграв в последнем туре Хорватии (0:2) на своем поле.

- У нас достаточно футболистов, которые приезжали в сборную, не получая игровой практики в своих клубах, - приводит "Террикон" слова Шевченко. - Мы их приглашали, потому что других возможностей не было. Нет иной квалифицированной замены. Когда игроки приезжали в разном состоянии, а у нас были спаренные матчи, то физические качества позволяли им сыграть только одну игру. Тяжело ожидать от этих исполнителей такого же КПД во втором поединке. Из-за этого у нас и возникали проблемы, когда проводились спаренные матчи. Во вторых встречах мы выглядели немножко хуже.

Сборная Украины недостаточно хорошо и уверенно играла против сильных соперников. Хотел бы видеть команду более компактной, злой и агрессивной. Мы проиграли в эпизодах. Должны были обыгрывать Исландию в Киеве, но не реализовали пенальти, а в Рейкьявике провалили второй тайм. В Хорватии провалили первую половину, действовали недостаточно уверенно, а после перерыва не реализовали свои моменты. В Киеве была следующая ситуация: первый тайм сыграли хорошо, а затем провалились. Связываю это с характером - мы проиграли в индивидуальных моментах. Должны дорабатывать в игре с более сильными соперниками, вытаскивать из себя больше, чем показываем сейчас.

Нам нужно лучше проявлять свой характер. Должны вырывать те матчи, в которых очень тяжело. В некоторых встречах был дисбаланс в понимании игровой ситуации, когда нужно стать вместе, перегруппироваться, выдержать момент и дальше развивать игру. Эти моменты упускали, не проявили характер до конца. Конечно, многого ждем от наших лидеров, будем выдвигать соответствующие требования. Если они становятся лидерами, то должны вести за собой команду,