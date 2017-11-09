Андрей Шевченко: "Сборная Украины должна поехать на следующий чемпионат Европы"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью телеканалу "112" подчеркнул, что в национальной команде не будет сильных изменений в тактике. При этом специалист отметил, что ему и его помощникам необходимо проанализировать игру команды в минувшем отборочном цикле чемпионата мира-2018. Напомним, что украинцы не сумели отобраться в финальную часть турнира.

– "До июня мы определим новое виденье, масштабы и методы работы" – это ваша цитата. Что не так со старыми? – вопрос Шевченко.

– Дело в том, что завершился отборочный цикл. Мои помощники должны сказать мне, хотят они дальше работать или нет. Если все нормально, то мы продолжим в этом же составе. По стратегии, по тактике, по игровым принципам больших изменений не будет. Мы хотим играть в созидательный футбол, но с некоторыми изменениями. Если сделать анализ проведенного цикла на чемпионат мира, то игры с сильными соперниками мы немножко провалили.

У нас были хорошие отдельные таймы, но этого не хватило для положительного результата. Мы достаточно создавали моментов в первом тайме против хорватов в Киеве, чтобы их обыгрывать, но подвела реализация. Мы должны более ответственно играть в обороне и нужно не транжирить моменты. Где-то, возможно, мы будем перестраиваться в играх с более сильными соперниками, но мы не собираемся изменять своим принципам: собираемся атаковать, стараясь соблюдать баланс.

– На пресс-конференции по итогам последнего исполкома вы сказали, что фактически "гарантируете" попадание Украины на следующий чемпионат Европы. Зачем давать такие обещания?

– Результат очень важен. Мы должны посмотреть, в какой мы окажемся группе после жеребьевки, оценить наши шансы, но у меня нет другого выхода, так как передо мной ставится задача и я ее должен решать. Украина должна поехать на следующий чемпионат Европы.