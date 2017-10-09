Андрей Шевченко - о матче с Хорватией: "Сложилась неприятная ситуация, одна из наших хороших команд не попадет на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед матчем отборочного турнира чемпионата мира против Хорватии отметил, что его команда готова показать лучшую игру. Он также выразил сожаление в связи с тем, что одна из двух хороших команд не попадет на ЧМ-2018.

– Настроение отличное. Ждем болельщиков. С большим уважением отношусь к хорватскому футболу, к игрокам, тренерам и болельщикам, – приводит dinamo.kiev.ua слова Шевченко. - Это не самое лучшее развитие для наших команд, которые в нашей группе показывали более или менее стабильный футбол с точки зрения организации и ведения игры. Не всегда получался лучший результат, поэтому эта игра и стала практически финальной для обеих команд.

Я посмотрел турнирные расклады. Хорваты тоже должны играть только на победу, ничья не дает им шансов. Поэтому матч будет открытый, будет хороший футбол с сильным соперником. У них есть кадровые изменения, но Хорватия имеет достаточно сильных исполнителей, и я уверен, что они выйдут в своей лучшей форме. Мы должны быть готовы. А мы готовы.

– Удалось ли восстановить футболистов полностью после игры в Шкодере и не будет ли проблем с газоном в связи с такой же погодой в Киеве?

– Поле на "Олимпийском" всегда хорошее, мы доверяем нашим агрономам, думаю, никаких проблем не будет. Что касается состояния команды, у нас был тяжелый переезд, перелет, тяжелая игра. Но есть очень высокая мотивация. Мы дали футболистам отдохнуть, проведем тренировку. Есть хорошая новость: Ярослав Ракицкий тренировался, он здоров и дополнит нашу команду.

– С кем из хорватских друзей вы обсуждали завтрашний матч?

– Я виделся с Бобаном, мы обсуждали некоторые темы как друзья. Но, конечно, очень неприятная сложилась ситуация. Повторюсь, одна из наших двух очень хороших команд точно не попадет на ЧМ-2018.

Матч Украина – Хорватия пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.