Андрей Шевченко: "Для маленькой страны Хорватии это грандиозный шанс выиграть чемпионат мира"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко - о финальном матче чемпионате мира-2018 между сборными Франции и Хорватии.

- У хорватов очень сбалансированный коллектив – компактный во всех отношениях. Они хорошо прессингуют не только на своей половине поля, а атакуют тоже большими силами. Сейчас у сборной Хорватии все хорошо сложилось. Там собраны футболисты, которые не ждут борьбы на поле – они ее постоянно ищут. Никогда не раскрываются, играют очень грамотно. У них давно такой рисунок и такая структура игры. Но теперь появился баланс. И очень важно, что все исполнители хорошо готовы физически и мотивированы. Ведь это грандиозный шанс для маленькой страны выиграть чемпионат мира по футболу, - цитирует специалиста "Команда №1". - Там собраны игроки, которые выступают в сильных чемпионатах, и их организм привык к определенным нагрузкам. Хорваты конкурируют с лучшими футболистами мира, выигрывают эту конкуренцию. Они давно адаптированы к такому соревновательному ритму и такому напряжению. Но в финале они сыграют с Францией – очень хорошей командой, и это будет захватывающий поединок.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)