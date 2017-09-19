Уличная атлетика при поддержке Datsun
18:57 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Андрей Шевченко: "Богатый опыт Воронина поможет сборной Украины"


Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что пригласил Андрея Воронина в штаб национальной команды, чтобы тот следил за украинскими игроками в европейских чемпионатах. По его словам, экс-нападающий московского "Динамо" имеет богатый опыт, который поможет сборной.

- Воронин хорошо знает немецкий футбол, в котором в настоящий момент выступают сразу три игрока сборной, - приводит zbirna.com слова Шевченко. - Кроме того, он сможет просматривать исполнителей, выступающих в других европейских чемпионатах. Богатый футбольный опыт Андрея нам, безусловно, поможет.

Дополнительная информация

http://zbirna.com/2017/09/19/andrej-voronin-voshel-v-shtab-sbornoj-ukrainy/

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий