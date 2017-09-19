Андрей Шевченко: "Богатый опыт Воронина поможет сборной Украины"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что пригласил Андрея Воронина в штаб национальной команды, чтобы тот следил за украинскими игроками в европейских чемпионатах. По его словам, экс-нападающий московского "Динамо" имеет богатый опыт, который поможет сборной.

- Воронин хорошо знает немецкий футбол, в котором в настоящий момент выступают сразу три игрока сборной, - приводит zbirna.com слова Шевченко. - Кроме того, он сможет просматривать исполнителей, выступающих в других европейских чемпионатах. Богатый футбольный опыт Андрея нам, безусловно, поможет.