Андрей Семенов: "В нас никто не верил, сейчас все уже медали вешают"

Защитник сборной России и "Ахмата" Андрей Семенов поделился своим мнением об успехе национальной команды, которая досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира. Отметим, что сам 29-летний Семенов на поле пока не появлялся.

- Как вы сами внутри команды объясняете себе такой успех? Ведь в сборную до турнира практически никто не верил!

- Не верил... А сейчас наоборот все верят и чуть ли не медали уже вешают. Но мы на это не смотрим. К чему стремились, то и показываем. Хорошо изучали соперников. Будем продолжать в том же духе. А болельщикам спасибо за поддержку. Атмосфера была фантастическая и в Лужниках, и в Питере. Когда стадионы пели гимн, по коже мурашки бежали.

- Какая из сборных на турнире вам особенно понравилась?

- Много сильных. Например, Марокко против Португалии очень здорово смотрелся. Колумбия в меньшинстве тоже. Вообще все показывают качественный футбол, все обучены тактически. А если говорить о центральных защитниках, то мне нравится пара у нашего ближайшего соперника Годин - Хименес.

- Как команда относится к заочному спору бомбардиров - Черышева и Криштиану Роналду?

- Шутки на эту тему, конечно, есть, но для нас важнее, чтобы команда прошла как можно дальше. Личные награды отодвигаем на второй план.

- В 1/8 финала лучше встретиться с Криштиану или с Испанией?

- Смотрим только на себя. И в Москве, и в Сочи болельщики поддержат нас на самом высоком уровне. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу