Андрей Семенов: "Ничего плохого в матче с Австрией я не заметил. А против Турции все увидят совсем другую сборную"

Центральный защитник сборной России Андрей Семенов заявил, что переживает за место в итоговой заявке на чемпионат мира, но в данный момент личные амбиции необходимо отодвинуть на второй план. Также он заметил, что не увидел ничего ужасного в товарищеской игре против австрийцев (0:1), передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
- Нет переживаний, что можете не попасть в итоговую заявку на чемпионат мира? В матче с австрийцами вы не вышли на поле.
- Все переживают за свое место, но сейчас личные интересы нужно отодвинуть на второй план. Всей стране необходимо объединиться и поддержать сборную.
- Сидя на скамейке, что вы увидели в футболе сборной в матче с Австрией?
- Ничего плохого. Да, после 30-й минуты чуть-чуть подсели. Но я уже говорил – сказались тяжелые сборы. В принципе же ничего ужасного я не заметил.
- Акинфеев выразил уверенность, что нагрузки – это отмазки и никак не влияют.
- А мне кажется, влияют.
- Какое настроение в команде после матча с Австрией?
- Да оставьте вы уже этот матч! Это была товарищеская игра после тяжелых сборов. Этап пройдет. С Турцией все увидят уже совсем другую сборную России.
- Задумывались, что может стать с этой командой, если она вдруг не выйдет из группы?
- Не думали об этом. Все жаждут пробиться в плей-офф.
Mark deFossen
Балабол.
15:19
Serenky25
Он не заметил...как Граната возили...как опорная зона провалилась...как ВСЕ ложались. Езжай домой...Вася.
15:00
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
что делает в сбродной футболист, который не увидел ничего плохого в такой игре своей команды??? если самокритичность на таком уровне, то чего можно ожидать от него на поле?
14:50
Субхинский
Оптимист .... Далекий от реальности человек.... Потомок Анри Сен-Симона. Он верит существование сказочных героев. Идеальный соперник по игре в покер. Лоз. Верит , что Шерлок Холмс был.
14:42