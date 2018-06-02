Андрей Семенов: "Ничего плохого в матче с Австрией я не заметил. А против Турции все увидят совсем другую сборную"

Центральный защитник сборной России Андрей Семенов заявил, что переживает за место в итоговой заявке на чемпионат мира, но в данный момент личные амбиции необходимо отодвинуть на второй план. Также он заметил, что не увидел ничего ужасного в товарищеской игре против австрийцев (0:1), передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Нет переживаний, что можете не попасть в итоговую заявку на чемпионат мира? В матче с австрийцами вы не вышли на поле.

- Все переживают за свое место, но сейчас личные интересы нужно отодвинуть на второй план. Всей стране необходимо объединиться и поддержать сборную.

- Сидя на скамейке, что вы увидели в футболе сборной в матче с Австрией?

- Ничего плохого. Да, после 30-й минуты чуть-чуть подсели. Но я уже говорил – сказались тяжелые сборы. В принципе же ничего ужасного я не заметил.

- Акинфеев выразил уверенность, что нагрузки – это отмазки и никак не влияют.

- А мне кажется, влияют.

- Какое настроение в команде после матча с Австрией?

- Да оставьте вы уже этот матч! Это была товарищеская игра после тяжелых сборов. Этап пройдет. С Турцией все увидят уже совсем другую сборную России.

- Задумывались, что может стать с этой командой, если она вдруг не выйдет из группы?

- Не думали об этом. Все жаждут пробиться в плей-офф.