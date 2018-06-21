Андрей Семенов: "На повестке дня Уругвай. Задача – победить"

Защитник сборной России и "Ахмата" Андрей Семенов поделился своим мнением об успехе национальной команды, которая досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира. Отметим, что сам 29-летний Семенов на поле пока не появлялся.

– Сегодня 21 июня. Знаете, что это за дата?

– 10 лет назад сборная России обыграла Голландию, вы об этом.

– Именно. Как провели тот день, помните?

– Я тогда играл во второй лиге за саратовский "Сокол". Смотрели матч всей командой и были очень счастливы.

– Вы тогда могли представить, что 10 лет спустя сами выйдете в плей-офф чемпионата мира?

– Я к этому стремился.

– Сейчас в сборной четыре игрока из того состава: Акинфеев, Габулов, Игнашевич, Жирков. Они сегодня вспоминали тот матч с голландцами?

– Нет, это я в новостях прочитал. А в команде никто даже не обмолвился.

– Нынешней сборной по силам повторить тот успех и забраться в медали?

– Мы так далеко не заглядываем. На повестке дня Уругвай. Задача – победить. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу