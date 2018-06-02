Андрей Семенов: "Если будем играть на ЧМ так, как играли в первые 30 минут против Австрии, все будет хорошо"

​Центральный защитник сборной России Андрей Семенов убежден, что наша команда движется в правильном направлении перед чемпионатом мира. По его словам, в первые полчаса товарищеского матча с Австрией (0:1) российская сборная играла хорошо и держала высокий темп, но потом сказались нагрузки, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Результат в контрольных матчах у нашей сборной негативный. А есть ли у футболистов уверенность, что, даже несмотря на поражения, команда движется в правильном направлении? Или возникают сомнения?

– Нет, никаких сомнений у нас нет. Если будем на чемпионате мира играть так, как первые 30 минут против Австрии, то у сборной будет все хорошо на турнире.

– Но ведь за эти полчаса не удалось создать ни одного опасного момента у ворот сборной Австрии, которая сейчас вообще в отпуске и не готовится к чемпионату мира...

– Мы контролировали игру, хорошо владели мячом. И держали темп. Когда ты играешь в таком темпе, соперник начинает уставать, у него появляются свободные зоны. Но Австрия, видимо, не устала. А потом уже прошедшие сборы сказались на нас.