Андрей Семенов: "Если будем играть на ЧМ так, как играли в первые 30 минут против Австрии, все будет хорошо"

Центральный защитник сборной России Андрей Семенов убежден, что наша команда движется в правильном направлении перед чемпионатом мира. По его словам, в первые полчаса товарищеского матча с Австрией (0:1) российская сборная играла хорошо и держала высокий темп, но потом сказались нагрузки, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
– Результат в контрольных матчах у нашей сборной негативный. А есть ли у футболистов уверенность, что, даже несмотря на поражения, команда движется в правильном направлении? Или возникают сомнения?
– Нет, никаких сомнений у нас нет. Если будем на чемпионате мира играть так, как первые 30 минут против Австрии, то у сборной будет все хорошо на турнире.
– Но ведь за эти полчаса не удалось создать ни одного опасного момента у ворот сборной Австрии, которая сейчас вообще в отпуске и не готовится к чемпионату мира...
– Мы контролировали игру, хорошо владели мячом. И держали темп. Когда ты играешь в таком темпе, соперник начинает уставать, у него появляются свободные зоны. Но Австрия, видимо, не устала. А потом уже прошедшие сборы сказались на нас.
Платошкин Андрей
Правда вот об одном забываем, на воротах Игорек-рекордсмен. Вряд ли 3 раза по 0:0. А 1:1 не получается, по воротам не бьем. Что-то я запутался)
14:53
Платошкин Андрей
Правильно Андрей говорит. Сыграем 3 матча в ничью 0:0. Это 3 очка. Уругвая обыграет Саудов и Египет. Те сыграют вничью между собой и.... Да здравствует 1/8 финала)))) Блин, похоже на фантастику, как у Кинга. Войдем в историю как первая команда не забившая ни одного гола, но вышедшая из группы со второго места!))))))))
14:52
Bred38
А что такого было в первые 30 минут??? Я что-то пропустил? Целый матч полнейшего дерьма...без всяких первых 30 минут...разуйте глаза...!
14:42
kaop60
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
14:40
rustov
Бей-беги? Это разве игра? Эх, Семенов...
14:19
alar
А что хорошего было в эти первые минуты с австрийцами: у нас были удары по ворота, моменты? Контролировать мяч в середине поле без моментов у ворот противника и не ударит ни разу по воротам это есть хорошая игра?!
14:18