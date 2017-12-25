Андрей Перегудов: "Рассчитываем, что первый футбольный матч на "ВТБ Арене" состоится 5 июня"

Руководитель проекта "ВТБ Арена парк", старший вице-президент Банка ВТБ Андрей Перегудов по давней уже традиции перед Новым годом дает большое интервью "СЭ", где рассказывает о ходе строительства мультифункционального комплекса на "Динамо". Но в 2018-м формат разговора изменится – ведь уникальный объект совсем скоро начнет принимать футбольные, хоккейные, баскетбольные матчи и масштабные шоу!

– В ноябре открылись реконструированные "Лужники". И после товарищеского матча Россия – Аргентина возникла проблема – болельщики долго не могли покинуть чашу арены и добраться до метро. У вас такого не будет?

– Не хочется эту ситуацию снова поднимать в прессе, особенно, когда речь идет о коллегах по цеху. Отвечу за наш объект: что касается "ВТБ Арены – Центрального стадиона "Динамо", то наша модуляция показывает, что мы справимся с этой задачей. Но скажу откровенно: пока полностью не заполним стадион и не выявим все "красные точки" – мес­та человеческих "пробок", – то не сможем до конца все проверить и окончательно убедиться в идеальности работы системы.

В частности, если речь про концерты, то встает вопрос, как лучше людей заводить в партер, ведь наша площадка поднята на 10 метров над землей. Работаем над тем, как развести людские потоки и сделать так, чтобы, ко всем категориям мест проход был одинаково комфортным.

Кроме того, аспект безопасности очень важен! У нас есть время провести тесты до весны. Наверное, будем просить поучаствовать в них и собственных сотрудников, и волонтеров, и Росгвардию, и полицию, и ЧОП, чтобы все отработать максимально четко.

Впрочем, думаю, на любом матче или другом массовом событии есть и будут "пробки". На мой взгляд, к этому нужно относиться как к элементу шоу. Я, конечно, против, чтобы люди на морозе час ждали входа в метро, но когда ты идешь в группе товарищей, немного толкаясь плечами в преддверии игры любимой команды, – это часть события. В большом городе провести мероприятие на 30 тысяч человек – в любом случае будет толпа. Поэтому какие-то сложности могут возникнуть – но мы готовимся их решать.

– Когда, наконец, состоится первый официальный футбольный матч?

– Мы рассчитывали на 5 июня. Нам обещали сборную Италии, но она не пробилась на чемпионат мира. Поэтому сейчас ведем переговоры с нашими футбольными властями, чтобы нам дали кого-то сопоставимого по статусу с самой сильной командой в нашей группе – Уругваем. Поэтому, предполагаю, это может быть латиноамериканская команда, например, Перу или Колумбии. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полная версия интервью Андрея Перегудова