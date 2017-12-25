Андрей Перегудов: "Есть договоренность с одной из топовых сборных на проживание членов их семей в нашем отеле во время ЧМ-2018"

Руководитель проекта "ВТБ Арена парк", старший вице-президент Банка ВТБ Андрей Перегудов по давней уже традиции перед Новым годом дает большое интервью "СЭ", где рассказывает о ходе строительства мультифункционального комплекса на "Динамо". Но в 2018-м формат разговора изменится – ведь уникальный объект совсем скоро начнет принимать футбольные, хоккейные, баскетбольные матчи и масштабные шоу!

– Расскажите о главных событиях для проекта "ВТБ Арена парк" в 2017-м.

– Самое главное в этом году, как известно, это курс биткоина! – смеется Перегудов. – Это я к тому, что все мы живем в макроэкономической ситуации – и зависим от нее. За счет надежного партнера, Банка ВТБ, нам удалось двигать стройку практически в графике. У нас ведь не государственное финансирование, а кредитные отношения с банком. А значит, наша задача – чтобы модель устраивала, и чтобы даже такой сложный проект не разочаровал, и не возникло вопросов в плане окупаемости.

Этот год надо было выстоять, а на следующий – откроемся! Выражаясь спортивным языком, мы уже вошли в концовку матча, и наш большой объект совсем скоро будет запущен и введен в эксплуатацию. После этого его нужно наполнить жизнью, событиями, людьми – а это дело профессиональной команды, которую я собрал.

Мы выдержали сроки и 22 октября открыли футбольное поле. Приятно, что болельщики, ветераны, журналисты, спортивная общественность, да и просто соседи пришли и ощутили правильную атмосферу. Стадион получился очень уютным, современным, с хорошим углом обзора с любого зрительского кресла, при этом сохранив потрясающую ауру "намоленного" футбольного места. Приехавшие первыми инспектировать поле, Андрей Костин (президент-председатель правления Банка ВТБ. – Прим. "СЭ"), Константин Эрнст (генеральный директор Первого канала. – Прим. "СЭ"), Виталий Мутко, попав на новенький газон, мгновенно почувствовали эту ни с чем не сравнимую энергетику "Динамо" и не смогли удержаться от ударов по воротам.

Через несколько дней мы символически открыли отель "Хаятт Ридженси" в Петровском парке. Гостиница получилась одной из лучших в Москве – по-настоящему роскошной, со множеством комфортабельных опций как для отдыха, так и для бизнеса. Отдельно отмечу лобби – оно получилось шикарным, говорят, самым красивым в Москве.

– Насколько велик спрос на проживание в этом отеле?

– Востребованность высокая. В том числе на жилые апартаменты с отельным сервисом, корпус которых соединен со зданием отеля элегантной галереей конгресс-центра. Бронирование номеров через сис­тему отеля мы несколько откладывали: проводили тестовое заселение, проверку точек питания, проверяли функциональность в формате реальных бизнес-мероприятий. Планировали полностью открыться 1 января – но на днях мне неожиданно из Чикаго позвонил Питер Фултон (один из топ-менеджеров Hyatt. – Прим. "СЭ") и сказал: "Мы полностью довольны тестами и хотим открыть букирование с 15 декабря".

На чемпионат мира, разумеется, все занято. Более того, есть договоренность с одной из топовых сборных, не скажу пока с какой, на проживание членов их семей в апартаментах под управлением Hyatt. Они хотят занять весь корпус! Семьи ведь не могут постоянно путешествовать вместе со сборной, им нужна "штаб-квартира". Конечно, мы не откажем. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полная версия интервью Андрея Перегудова