14:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Андрей Лунев: "Набрали форму после Австрии и Турции"

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Вратарь сборной России Андрей Лунев отметил хорошую физическую готовность партнеров по команде.

- Есть нервозность небольшая, волнение присутствует, но это ожидание. Ожидание праздника в первую очередь. Сегодня хорошее настроение, потому что солнце на улице. А то до этого все дожди.

- Сильная сторона сборной России?

- Командная игра. Все мы друг за друга.

- Физически вы прибавили?

- Сразу после сезона поехали на сбор, работали. В матче с Австрией были тяжеловаты. С Турцией уже прибавили в физическом плане. Согласны? Вот. А сейчас еще прошло время, и мы еще набрали форму.

- Что будет, если Россия не выйдет из группы?

- Надеюсь, что в случае поражения повторения беспорядков 2002 года не случится. А вообще мы верим в хорошее. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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