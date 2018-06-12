Андрей Лунев: "Набрали форму после Австрии и Турции"

Вратарь сборной России Андрей Лунев отметил хорошую физическую готовность партнеров по команде.

- Есть нервозность небольшая, волнение присутствует, но это ожидание. Ожидание праздника в первую очередь. Сегодня хорошее настроение, потому что солнце на улице. А то до этого все дожди.



- Сильная сторона сборной России?



- Командная игра. Все мы друг за друга.



- Физически вы прибавили?



- Сразу после сезона поехали на сбор, работали. В матче с Австрией были тяжеловаты. С Турцией уже прибавили в физическом плане. Согласны? Вот. А сейчас еще прошло время, и мы еще набрали форму.



- Что будет, если Россия не выйдет из группы?



- Надеюсь, что в случае поражения повторения беспорядков 2002 года не случится. А вообще мы верим в хорошее. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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