Андрей Лунев: "Марокко и Иран показали, что с Испанией можно играть"

Вратарь сборной России Андрей Лунев после тренировки в Новогорске отметил, что Испанию в 1/8 финала домашнего чемпионата мира можно победить за счет самоотдачи и концентрации в каждом игровом моменте. Голкипер отметил, что верит в возможность выхода команды в четвертьфинал турнира.

– Испанский вратарь Де Хеа неудачно играет в последнее время на чемпионате мира. Что об этом думаете? Надо менять голкипера, когда он действует так ненадежно?

– Да нет. Я считаю, что и великие вратари ошибаются. Не он первый, не он последний. Его команда вышла в плей-офф, посмотрим, как он там будет себя проявлять.

– Верите, что можете пройти Испанию?

– Конечно. Мы играли с этой командой на равных. Сейчас Марокко показало, что с ними можно играть. И Иран тоже это показал. Сейчас со всеми можно играть. Германия вылетела с турнира, Аргентина еле прошла дальше, так что нет таких команд, с кем нельзя играть и ты заведомо выходишь, как проигравший. На поле выходят по одиннадцать человек и все возможно.

– Сегодня на тренировке был Гус Хиддинк. Даже его сборная проиграла две встречи испанцам. Как вам кажется, за счет чего наша команда может победить такого соперника?

– Тогда и Испания была немного другая. А победить мы можем за счет самоотдачи, полной концентрации в каждом игровом моменте и выполнении своего плана. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия состоится 1 июля в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

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