Андрей Лунев: "Испанцев можно ловить везде, но нельзя забывать об их атаке"

Вратарь сборной России Андрей Лунев после тренировки в Новогорске отметил, что ничего принципиального в предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании для него нет. Голкипер убежден, что болельщики на трибунах "Лужников" будут поддерживать команду в предстоящей встрече активнее, чем в игре с Саудовской Аравией (5:0).

– Испанцы на этом чемпионате много пропускают. Ожидаете, что матч с ними будет таким же?

– Не могу ничего предположить. Поживем – увидим, как все будет.

– Есть что-то принципиальное для вас в предстоящей игре?

– Абсолютно ничего.

– Товарищеская встреча с испанцами была в Питере. Не хотели бы там сыграть на фарт, чтобы тоже много забить или и в "Лужниках" хорошо?

– Думаю, сейчас в "Лужниках" у нас будет более солидная поддержка, нежели в первой игре. У меня претензии были только по этому. Вернее, не претензии, а недопонимание, потому что в Питере с Египтом (3:1) нас поддерживали лучше, нежели на первом матче в "Лужниках". В любом случае с поддержкой играть всегда лучше. Люди тебя гонят и несут вперед.

– Перед встречей с испанцами на какой компонент игры нашей команде лучше обратить внимание: защиту, нападение? Где испанцы особенно опасны, на ваш взгляд, и где их можно ловить?

– Я думаю, везде можно их ловить и в защите искать какие-то места. Сейчас посмотрим на теории, какие мячи они пропускали с Марокко, с Португалией, где у их слабые стороны, где они заигрываются. В любом случае нам не надо забывать об их атаке, потому что у них все футболисты именитые, они выступают в топ-клубах. Поэтому нам нужна колоссальная самоотдача и полная концентрация в игровых моментах, чтобы чего-то достичь. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

В воскресенье, 1 июля, сборная России в 1/8 финала домашнего чемпионата мира встретится с Испанией. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники", начало игры – 17.00 по московскому времени.

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