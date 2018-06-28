Андрей Лунев: "Был впечатлен, когда увидел Гуса Хиддинка на тренировке"

Вратарь сборной России Андрей Лунев после тренировки в Новогорске отметил, что для него стало сюрпризом появление на занятии бывшего главного тренера национальной команды Гуса Хиддинка. Также он признался, что именно говорил голландский специалист.

– Луис Суарес после матча с Россией рассказывал, что он увидел, когда бил штрафной, что один из футболистов сборной России отодвинул двух игроков сборной Уругвая и мяч попал в ближний угол. Можно ли это назвать ошибкой вратаря и как этот эпизод смотрелся со стороны?

– Провокационный вопрос. Суарес хорошо попал, если быть откровенным. Удар был с близкого расстояния, плотный. Любой мяч можно отбить, но в этот раз не получилось. Бывает.

– Вы знали, что Гус Хиддинк посетит сегодня тренировку и что такого смешного он говорил на собрании, что все смеялись?

– Нет, я не знал, и был впечатлен, когда его увидел. Не знаю, что он говорил, потому что это было то на немецком, то на английском языке. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

В воскресенье, 1 июля, сборная России в 1/8 финала домашнего чемпионата мира встретится с Испанией. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники", начало игры - 17.00 по московскому времени.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ