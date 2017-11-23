Андрей Кутепов: "Стадион в Волгограде находится в высокой степени готовности"

Председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по подготовке к чемпионату мира 2018 года Андрей Кутепов рассказал, что новый стадион в Волгограде находится в высокой степени готовности. Он добавил, что тестовые матчи на арене пройдут в начале следующего года.

– Какова степень готовности арены в Волгограде?

– Стадион находится в высокой степени готовности. Там уже можно проводить тестовые матчи, – сказал Кутепов. – Понятно, что в декабре их не будет, но уверен, что какие-то игры пройдут уже в начале 2018 года. Вообще арена находится в очень живописном красивом месте. Построена хорошая тренировочная база.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. (Павел ГУРЕВИЧ)