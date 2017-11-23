Андрей Кутепов: "Ситуация с болельщиками на "Лужниках" произошла из-за отсутствия тестов"

Председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по подготовке к чемпионату мира 2018 года Андрей Кутепов отметил, что очереди на выход со стадиона "Лужники" после товарищеского матча между Россией и Аргентиной (0:1) образовались из-за отсутствия на арене определенных тестов. Он также добавил, что подобное больше не повторится.

Напомним, после матча возникли серьезные сложности при выходе болельщиков со стадиона. Некоторые из них не могли покинуть трибуны около 40 минут, а территорию стадиона – в течение двух часов. При этом ряду фанатов пришлось идти пешком до станции метро "Парк культуры".

– Очень много нареканий в адрес "Лужников" из-за выхода после матча с аргентинцами. Многие фанаты из-за этого больше не придут. Нашли ли виноватых и как будет в будущем?

– Любые арены должны получить определенный опыт. "Лужники" должны выходить за 7-12 минут, – сказал Кутепов. – После матча с Аргентиной произошел сбой, казус. Возможно, так произошло из-за отсутствия определенных тестов. Я не уверен, что мы потеряем несколько тысяч болельщиков. Уверен, что этого больше не повторится. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, на ЧМ-2018 на "Лужниках" пройдет матч открытия, три встречи группового этапа, игра 1/8 финала, а также полуфинал и финал.