Андрей Крамарич: "У Хорватии отличное поколение игроков, хотим выступить лучше, чем на Евро-2016"

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич рассказал о своих ожиданиях от старта чемпионата мира-2018.
– У нас отличное поколение игроков в сборной. Нам не обойтись без небольшой доли везения, чтобы выйти из группы, – сказал Крамарич.
– Какую сборную в группе D опасаетесь больше всего?
– Нигерия – самый сложный соперник для нас, потому с ней мы проведем первый матч на турнире. Очень важно начать очень хорошо. К тому же нас ожидает непростой матч против Аргентины. Это очень сильный соперник.
– Вам как нападающему насколько легко играть впереди такой звездной средней линии – Ракитич, Модрич, Ковачич?
– Это одни из лучших полузащитников в мире, играют за лучшие команды. Мне нужно стараться, чтобы соответствовать их уровню.
– Что скажете об атмосфере в сборной?
– Все здорово, мы собраны, сконцентрированы, чувствуем командный дух и единение. Нам нужно хорошо подготовиться к первой игре.
– Как вам Санкт-Петербург и база в Рощино?
– Мы только приехали в Россию – и почти сразу на тренировку. Не успели осмотреть город, но могу сказать, что отель у нас отличный – вокруг природа, озеро, лес.
– Что-нибудь удивило в России?
– Пока все было слишком быстро, не успели много посмотреть.
– Вылет в первом раунде плей-офф на Евро-2016 сильно мотивирует команду выступить лучше в России?
– В сборной переживают, что чемпионат Европы закончился именно так для нас. Во Франции мы могли сыграть лучше, если бы нам повезло чуть больше, то мы бы смогли пройти дальше. Хотим в России выступить лучше.
– Какова роль Модрича в команде?
– Лука очень важный игрок для нашей сборной. Это один из лучших футболистов на планете. (Игорь НОВИКОВ)