Андрей Крамарич: "У Хорватии отличное поколение игроков, хотим выступить лучше, чем на Евро-2016"

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич рассказал о своих ожиданиях от старта чемпионата мира-2018​.

– У нас отличное поколение игроков в сборной. Нам не обойтись без небольшой доли везения, чтобы выйти из группы, – сказал Крамарич.

– Какую сборную в группе D опасаетесь больше всего?

– Нигерия – самый сложный соперник для нас, потому с ней мы проведем первый матч на турнире. Очень важно начать очень хорошо. К тому же нас ожидает непростой матч против Аргентины. Это очень сильный соперник.

– Вам как нападающему насколько легко играть впереди такой звездной средней линии – Ракитич, Модрич, Ковачич?

– Это одни из лучших полузащитников в мире, играют за лучшие команды. Мне нужно стараться, чтобы соответствовать их уровню.

– Что скажете об атмосфере в сборной?

– Все здорово, мы собраны, сконцентрированы, чувствуем командный дух и единение. Нам нужно хорошо подготовиться к первой игре.

– Как вам Санкт-Петербург и база в Рощино?

– Мы только приехали в Россию – и почти сразу на тренировку. Не успели осмотреть город, но могу сказать, что отель у нас отличный – вокруг природа, озеро, лес.

– Что-нибудь удивило в России?

– Пока все было слишком быстро, не успели много посмотреть.

– Вылет в первом раунде плей-офф на Евро-2016 сильно мотивирует команду выступить лучше в России?

– В сборной переживают, что чемпионат Европы закончился именно так для нас. Во Франции мы могли сыграть лучше, если бы нам повезло чуть больше, то мы бы смогли пройти дальше. Хотим в России выступить лучше.

– Какова роль Модрича в команде?

– Лука очень важный игрок для нашей сборной. Это один из лучших футболистов на планете. (Игорь НОВИКОВ)