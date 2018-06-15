07:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Андрей Крамарич: "Матч с Нигерией является для хорватов самым важным"


Форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич считает, что самым сложным соперником его сборной на чемпионате мира станет команда Нигерии. Крамарич считает, что его команде важно удачно начать турнир.

- Нигерия – думаю, это самый сложный соперник. Почему? Потому что мы начинаем чемпионат мира игрой именно с этой командой, - цитирует официальный сайт ФИФА Крамарича. – Эта встреча откроет или закроет двери чемпионата мира. Именно поэтому нам надо подойти к этому матчу с полной концентрацией. Аргентина? Пока мы о ней даже не думаем. Мы все знаем, что у них отличный состав. Они одни из главных фаворитов турнира.

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