Андрей Кобелев: "Сборной России даже повезло, что она попала на Испанию в 1/8 финала, а не на Португалию"

Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев считает, что сборной России по силам справиться с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Матч состоится 1 июля.

– Смена тренера повлияла на сборную Испании, – цитируют "Известия" Кобелева. – При Фернандо Йерро команда играет значительно медленнее, чем при Хулене Лопетегги. Это негативно отражается на игре команды в обороне. Из-за многочисленных потерь в середине поля испанцы нарываются на быстрые контратаки и пропускают мячи. У нас же на ЧМ-2018 хорошо получаются отборы в середине поля с быстрым переходом в атаку. В связи с этим могу сказать, что, возможно, нам даже повезло, что мы попали именно на испанцев, а не на Португалию.

Не стоит забывать, что за Испанию играют заслуженные мастера, очень титулованные игроки. Как бы испанцы ни выглядели на групповой стадии, они всегда могут прибавить и в качестве, и в движении. Понятно, что рисунок матча легко читается. Испания будет контролировать мяч, а наша сборная будет играть на быстрых атаках по разряженному пространству. В такой игре нам очень нужен быстрый форвард, такой как Федор Смолов. Пока у нападающего "Краснодара" на складывается игра на этом ЧМ-2018, но почему бы ему не проявить свои лучшие качества в самый ответственный момент.

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