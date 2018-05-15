Андрей Кобелев: "Проблем с "физикой" у Игнашевича в сборной не возникнет"

Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев считает правильным решением приглашение 38-летнего защитника ЦСКА Сергея Игнашевича в национальную команду на замену Руслану Камболову из "Рубина".

- Как отнеслись к такому повороту событий? - вопрос Кобелеву.

- У меня двоякое отношение. С одной стороны, мы знаем, что Игнашевич был столпом сборной на протяжении долгих лет. Это, конечно, хорошо. Но, с другой, неужели у нас в стране нет защитников моложе? Но в любом случае считаю, что Сергей должен придать спокойствия и уверенности игрокам и на поле, и в быту. Так что это правильное решение.

- Как думаете, Игнашевича пригласили для того, чтобы выходил в основе?

- Скоро увидим. Наверное, в двух товарищеских матчах перед ЧМ поймем контуры стартового состава команды на турнире.

- Сил на чемпионат мира Игнашевичу после трудного сезона в клубе хватит? Все-таки ему 38 лет.

- Мы все время заглядываем в паспорт. Человек провел весь чемпионат в ЦСКА, так что, думаю, с "физикой" проблем не возникнет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)