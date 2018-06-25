Андрей Кобелев: "После удаления Смольникова было практически невозможно перевернуть игру"

Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев отметил, что поражение сборной России от Уругвая (0:3) могло быть и более крупным.



- Перед матчем вряд ли кто-то мог предположить, что мы проиграем с крупным счетом, - говорит Кобелев. - Но по тому, как складывалась игра, было понятно, что счет может быть и 0:2, и 0:3, и еще крупнее. Наш соперник сегодня просто сильнее выглядел и качество футболистов у Уругвая выше, чем у наших предыдущих соперников. Поэтому в целом результат закономерен. Понятно, что после удаления Смольникова было практически невозможно перевернуть эту игру, но и до удаления наш соперник уже вел со счетом 2:0, причем абсолютно по делу, - рассказал Кобелев.

- Наиграл ли Смольников на удаление?

- Нет, конечно. Вторую желтую карточку можно было и не давать. Но когда защитник в начале матча получает предупреждение, он должен действовать более хладнокровно. Тем более, возле своей штрафной, где каждое нарушение может караться карточкой. А играть в меньшинстве – это большая работа. Мне хотелось бы отметить Зобнина и Дзюбу, который выиграл очень много единоборств у Година, хотя тот славится умением играть наверху. Я бы вообще не стал предъявлять претензии нашим ребятам, потому что соперник просто выше классом.

- Это поражение не деморализует команду?

- Думаю, что руки ни у кого не опустятся. Есть время передохнуть и разобраться. В дальнейшем многое будет зависеть от того, с кем предстоит сыграть. Но лично мне пока непонятно, какой соперник подойдет нам больше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, сборная России вышла в плей-офф со второго места, которое она заняла в группе А.

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